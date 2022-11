FIFA past cijfers over capaciteit van WK-stadions aan na kritiek

Het was opvallend, maar gisteren zaten er bij het duel tussen Nederland en Senegal meer toeschouwers in de tribune dan er plaatsen waren in het stadion.

Een foutje, zo liet de FIFA achteraf weten. Alle cijfers over de maximumcapaciteit van alle stadions op het WK in Qatar werden ondertussen naar boven bijgesteld. De cijfers waren volgens FIFA naar beneden afgerond toen ze werden bekendgemaakt. Van de vier eerste wedstrijden op het WK in Qatar was er geen enkele partij volledig uitverkocht. Door de nieuwe cijfers zijn er 46.231 plaatsen meer in alle stadions. Het Lusail-stadion werd aangepast naar 89.000 plaatsen, waar er eerst maar sprake was van 80.000.