Marc Degryse spiegelt rol van Hazard aan die van Depay bij Nederland

Nederland won hun openingswedstrijd met 0-2 van Senegal. Memphis Depay kwam invallen.

Vincent Janssen stond in het basiselftal van Oranje. “Met snelle jongens als Bergwijn, Gakpo en Depay voorin kunnen ze de toppers pijn doen”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Vincent Janssen speelde een verdienstelijke partij voor Nederland. “Het is natuurlijk geen Depay, die samen met De Jong en Van Dijk echt wel bepalend is voor deze ploeg.”

Depay mocht invallen en Degryse maakt de vergelijking met Eden Hazard. “Hij is niet fit aan dit toernooi begonnen, daardoor gaan ze zijn speeltijd stelselmatig opvoeren in de hoop dat hij kan groeien in het toernooi. Het zou geen slecht idee zijn om bij Eden Hazard hetzelfde te doen.”