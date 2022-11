'Pep Guardiola verlengt contract bij Manchester City'

Het contract van Pep Guardiola bij Manchester City loopt deze zomer af, maar er zou al een akkoord zijn om te verlengen.

Volgens The Athletic is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen Manchester City en trainer Pep Guardiola om het contract te verlengen.

Hij zou gaan om een contractverlenging tot midden 2024, met een optie om nog te verlengen voor een extra seizoen. Guardiola tekende in 2016 bij City.

Op zijn palmares staan ondertussen al vier landstitels, een FA Cup en vier League Cups. In de Champions League was het beste resultaat de finale in 2021.