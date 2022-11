Buitenlandse pers kijkt met argusogen naar de bondscoach: "Roberto Martínez moet zich in Qatar bewijzen"

Het WK in Qatar is een grote test voor bondscoach Roberto Martínez. De buitenlandse media kijken met argusogen of de 'Gouden Generatie' het alsnog kan waarmaken en een groot deel van die verantwoordelijkheid rust op de schouders van de bondscoach.

Vooral bij The Sun nemen ze de trainer van de Belgen onder de loep. Niet toevallig, gezien zijn verleden in Engeland. "Roberto Martínez moet zich in Qatar bewijzen", stelt het Britse tabloid onomwonden. "De Spanjaard heeft meer troeven in handen dan de meeste andere landen. Het is nu of nooit, ook voor hem. Dit moet het toernooi zijn waarop hij eindelijk bewijst dat hij het tactische genie is die hij denkt te zijn."

Als nummer 1 tennis die nooit Grand Slam won

En om dat te kunnen aantonen, moeten Martínez en zijn spelers over een lat die hoog ligt. "Het is erop of eronder. De minimumvereiste is een plaats in de finale. Alles minder dan dat zou een mislukking zijn. De ploeg van Martínez was jarenlang de nummer één, maar zonder trofee. Het equivalent van de hoogst gerangschikte tennisser die nooit een Grand Slam won."

Bij L'Équipe weten ze dat sommige Rode Duivels al over hun top zijn. "Maar met wil, overtuiging en intensiteit is alles mogelijk op een WK. Zeker als je de beste keeper ter wereld en Kevin De Bruyne hebt." Bij het AD kijken ze vooral naar de twijfelgevallen. "Romelu Lukaku en Eden Hazard waren toppers in hun hoogdagen, maar op dit moment is het de vraag wat zij België kunnen bijbrengen."