Cristiano Ronaldo al weg bij Man United maar Engelse FA legt hem nog twee matchen schorsing op

Dat Cristiano Ronaldo weggaat bij Man United staat al vast. Toch legt de Engelse FA hem nog een schorsing van twee speeldagen op.

Met zijn interview aan Piers Morgan, vol met kritische uitlatingen aan het adres van Manchester United, is een einde gekomen aan de tweede passage van Cristiano Ronaldo op Old Trafford. De Engelse voetbalbond moest zich wel nog altijd uitspreken over een incident waar de Portugees ook bij betrokken was.

Eind vorig seizoen had de sterspeler een telefoon uit de handen van een Everton-supporter geslagen. Ronaldo excuseerde zich nog snel, maar een tuchtcommissie van de FA kloeg hem desalniettemin aan voor ongepast/gewelddadig gedrag.

Schorsing en boete

Het verdict in deze hele zaak is dat CR7 een schorsing in de Premier League krijgt opgelegd van twee speeldagen. Ook moet Ronaldo, die op het WK in actie zal komen met Portugal, een boete betalen van zo'n 50 000 Britse pond. Dat komt overeen met een bedrag van iets meer dan 58 000 euro.