Eerst naar Engelse club en vervolgens uitbollen in de woestijn? 'Steenrijke eigenaar wil Cristiano Ronaldo overtuigen met cheque van 300 miljoen euro'

Mohammed ben Salmane wil van de transfervrije status van Cristiano Ronaldo gebruik maken. De eigenaar van Newcastle United en Al-Nassr heeft een plan. En voor de Portugees zit er een héél lucratieve deal in.

Volgens Engelse media wil Newcastle United CR7 een contractvoorstel doen voor anderhalf seizoen. Maar dat is niet alles. Het is de bedoeling dat Ronaldo vervolgens zijn koffers pakt en naar Saoedi-Arabië verhuist en nog even gaat uitbollen bij Al-Nassr.

Uiteraard staat daar een héél mooie verloning tegenover. Ben Salmane wil maar liefst driehonderd miljoen euro op de bankrekening van Ronaldo storten om de stunt te vervolmaken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.