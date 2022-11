Jan Mulder ziet het niet misgaan voor België: "Trossard véél beter dan Hazard, De Bruyne stelt wel orde op zaken"

Jan Mulder ziet het niet misgaan voor België en legt zijn hoop bij Kevin De Bruyne. Want dat Hazard de voorkeur krijgt op Trossard, dat noemt hij wel een bijna sentimentele keuze van de bondscoach.

In 'Deviltime' bij HLN LIVE werd al vooruitgeblikt op de interland tegen Canada en besprak Jan Mulder waarom Martínez blijft geloven in Eden Hazard. "Dat is zijn karakter, het is bijna sentimenteel. Ik snap dat, maar de 'Vlaamse' bondscoaches zijn moderner en gedurfder. Je kan niet eeuwig aan iemand blijven vasthouden - als je zo lang niet 'levert', dan mag je iemand die wél levert niet over het hoofd zien."

Als het aan Mulder had gelegen, had er dus geen discussie bestaan over die positie. "Ik vind Trossard véél beter dan Hazard - nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen." Hoe dan ook: de Belgen zullen er wel moeten voor zorgen dat ze voorbij Canada geraken.

De Bruyne, 'if all else fails'

Een team dat Mulder enigszins vergelijkt met Australië, dat tegen Frankrijk op voorsprong kwam maar uiteindelijk nog ruim verloor. "Ze zijn fysiek wel oké, al hebben ze voorin wel een paar betere spelers. En België heeft geen Mbappé, Dembélé of zelfs Giroud vooraan. Maar Kevin De Bruyne stelt wel orde op zaken."