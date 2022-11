Speciale match voor ex-Gent-chouchou Jonathan David: "Jullie hebben nog steeds een geweldige kern"

Zouden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld er wakker van gelegen hebben? Straks krijgen ze een wervelwind af te stoppen. Jonathan David leeft immers met zoveel vertrouwen toe naar de match tegen de Rode Duivels.

In België kennen we hem natuurlijk goed. David maakte indruk bij AA Gent en mag nu op een WK debuteren tegen het land waar hij de basis legde voor zijn carrière. "Het is een speciaal gevoel. Daarom ken ik de Rode Duivels ook goed als ploeg. Jullie hebben nog steeds een geweldige kern", zegt hij in HLN. "Eden Hazard blijft een grote speler. Ik hoop dat het een goeie match wordt."

"In elk geval wordt het een apart moment voor mij. Starten tegen een land dat zo veel heeft betekend voor mij én dat een halvefinalist was op het vorige WK: dat is uniek. Kijk, dat België onze eerste tegenstander is, is alleen maar goed. Zo zullen wij meteen weten welk niveau we moeten halen om de groepsfase te overleven. En als dat lukt, wie weet wat er nog volgt."

Hij weet wel dat er na de verdediging nog de beste doelman ter wereld wacht met Thibaut Courtois. ''Dat wordt een hele uitdaging. Wij hebben allemaal zijn prestaties gezien met Real Madrid in de Champions League. We kennen zijn kwaliteiten en hoe moeilijk hij is om te passeren. Ach, ik ga toch mijn kans wagen."