Kompany is duidelijk over of hij Ronaldo bij Burnley zou willen (maar we vrezen dat CR7 zijn antwoord niet leuk gaat vinden)

Vincent Kompany werd voor het WK gevraagd door de BBC om op te treden als analist. Dat gebeurde wel met wat vertraging, want de manager van Burnley miste zijn eerste vlucht door visumproblemen. Gisteren was hij er wel toen het nieuws over Cristiano Ronaldo bekend werd.

Ronaldo is nu een vrije speler nadat zijn contract bij Manchester United verbroken werd. Dat betekent dat hij transfervrij op te pikken is. Kompany kreeg dan ook de vraag of hij op dit moment Ronaldo er bij Burnley bij zou nemen. De vroegere ster van Manchester City reageerde met een kwinkslag, al was hij waarschijnlijk ook serieus.

“Het is een probleem dat nu opgelost is en ze zullen nu verder kunnen gaan, daar ben ik zeker van”, vertelde hij. “Ronaldo bij Burnley? Nee, we hebben spelers nodig die kunnen lopen.” Al mag het dan al lachend gezegd geweest zijn, Ronaldo zal er toch niet om kunnen lachen als het hem aan de oren komt.