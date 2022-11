Twijfels rond Engeland-spits Harry Kane na tik tegen Iran, hij laat zich onderzoeken

De Engelse spits is onzeker voor het duel tegen de VS vrijdag.

Harry Kane kon in de 6-2 winst tegen Iran niet scoren, maar gaf wel de assist voor de 3-0 van Raheem Sterling. Een kwartier voor het einde moest Kane wel naar de kant.

De spits werd in de 50ste minuut aangetikt door Iran-verdediger Pouraliganji. Kane leek licht te manken of te strompelen naar de kant. Verschillende Engelse media melden nu dat Kane zich laat onderzoeken aan zijn rechterenkel.

Vrijdag speelt Engeland tegen de VS, en kan zich bij winst al plaatsen voor de volgende ronde. Of dat met of zonder Kane is, is dus nog niet duidelijk.