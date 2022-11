Bondscoach van Ghana snapt er niets van: "Waarom is dat penalty? Omdat het Ronaldo is?"

Portugal won donderdagnamiddag met 3-2 van Ghana maar de zege was lang niet onbesproken.

Portugal had het lange tijd moeilijk om te scoren tegen Ghana tot Ronaldo even na het uur tegen de grond ging in de 16 na een duel met Salisu. De scheidsrechter twijfelde niet en wees naar de stip, de VAR kwam niet tussen maar de fout was toch allerminst kristalhelder.

Dat vond ook de Ghanese bondscoach Otto Addo. "Waarom deed de VAR niets? Er was geen contact tussen de spelers. Was de VAR niet aan het opletten? Iedereen zag dat het geen penalty was maar toch floot hij er eentje. En waarom, omdat het Ronaldo is?", foeterde hij na de wedstrijd bij beIN Sports.

Ghana kwam even later wel nog op gelijke hoogte nadat Ronaldo de 1-0 had gemaakt vanop de stip maar de Ghanezen gingen toch nog met 3-2 kopje onder.