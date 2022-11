Canadese coach zorgt voor polemiek na nederlaag tegen België: "We gaan Kroatië..."

De Canadese coach John Herdman motiveerde zijn spelers na het verlies tegen België en beloofde hen dat Canada Kroatië zou 'f**ken'.

Het beeld maakte indruk: na hun onverdiende nederlaag tegen België verzamelden de Canadese spelers zich in een kring op het grasveld, terwijl hun coach John Herdman hen toesprak. We wisten al dat de coach zijn spelers had verteld dat ze 'big balls' hadden. Maar dat was duidelijk niet de enige bloemrijke opmerking die uit de mond van John Herdman kwam.

Zo vertelde de Engelsman na de wedstrijd aan FIFA-microfoons dat hij zijn spelers had verzekerd dat ze in de tweede game 'Kroatië gingen fucken'. Op een persconferentie op donderdag legde John Herdman uit: "Ja, dat zei ik. Dit zijn dingen die je zegt in de hitte van het moment, om je team te inspireren (...) het is niet respectloos jegens de Kroaten en hun team, ik begrijpen goed wat ze waard zijn op internationaal niveau. Maar het is een manier om mijn spelers te brengen, om te laten zien dat we voor niemand bang zijn."

Een mentaliteit die Canada probeert op te bouwen. "Met deze mindset hebben we de wedstrijd tegen België benaderd. Dit moeten we doen als we drie punten willen tegen de beste teams ter wereld. Het is onderdeel van dit 'New Canada' dat we willen opbouwen", besluit John Herdman .