Hazard of Trossard tegen Marokko? "Je kan ze toch ook allebei gebruiken?"

De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd op het WK van Canada met 1-0. Naar de wedstrijd tegen Marokko toe zijn er wel nog altijd een heleboel vraagtekens.

"Ik vond Hazard beter dan dat ik hem de laatste maanden heb gezien", was Youri Mulder in Villa Sporza duidelijk over de speler van Real Madrid.

Fitter worden

"Hij kan fitter worden gedurende het toernooi. Hij speelde te weinig bij Real Madrid en moet misschien matchritme opdoen."

"Ik zou hem laten starten tegen Marokko. Trossard? Je kan ze toch allebei laten starten? Je kan ze beiden rond een spits zetten, het hoeft niet per se De Bruyne te zijn. Hem kan je ook achteruit schuiven."