Iran zingt tegen Wales wel het volkslied

Het was een opmerkelijk beeld tegen Engeland. Iran zong niet tijdens het volkslied.

Als protest tegen het regime in eigen land hielden de spelers van Iran tijdens hun openingsmatch hun lippen stijf, terwijl het volkslied werd afgespeeld. Tegen Wales zongen ze wel.

In het stadion waren er supporters met boegeroep tijdens het volkslied. Buiten het stadion waren er ook schermutselingen tussen aanhangers van het regime en tegenstanders ervan. Er waren supporters met de boodschap "Woman, Love, Freedom" op hun T-shirts.

In Iran woeden al weken grote protesten. Die begonnen midden september nadat de 22-jarige Mahsa Amini was gestorven na een arrestatie door de zedenpolitie. Sindsdien gaan in heel het land mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten. De politie treedt hard op tegen de demonstranten, die ook roepen om het aftreden van het autoritaire regime.