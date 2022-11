📷 Rode Duivels maken dan toch ploegfoto met One Love shirts

De Rode Duivels kregen van de FIFA te horen dat de One Love shirts niet mogen gedragen worden op het WK in Qatar.

Geen shirts en ook geen armband voor kapitein Eden Hazard. Dat was het verdict van de FIFA over alles wat met One Love te maken had.

Uiteindelijk hielden de Rode Duivels zich aan die regels, al kregen ze achteraf het verwijt dat ze geen statement durfden maken.

Dat hebben ze nu op een bescheiden manier wel gedaan. De Rode Duivels poseerden op trainer voor een ploegfoto met het verboden shirt.