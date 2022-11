Ambitieus Deinze opnieuw in linkerkolom na overwinning op het veld van SL16

We zouden het bijna vergeten met al dat WK-geweld maar in de Challenger Pro League gaat de competitie gewoon door.

Zaterdagnamiddag trok Deinze naar Luik voor een duel met de Standard-youngsters, oftewel SL16. Eerder dit jaar won Deinze al in eigen huis met overtuigende 4-1 cijfers van de Luikenaars.

En ook in Luik kwam Deinze als eerste op voorsprong. Doelman Epolo kon eerst met een kattensprong nog een own-goal voorkomen maar was kansloos op de rebound van Dansoko.

Nog voor rust maakte Rayan Berberi er op een zeer fraaie manier 1-1 van. Aan de rand van de 16 kreeg hij een metertje ruimte om uit te halen en dat was genoeg om een streep naar de verste bovenhoek te trekken.

In de tweede helft ging Deinze toch met de zege aan de haal na, opnieuw, een afstandsschot. Ditmaal stond Denis Prychynenko aan het kanon om de winning-goal te scoren. Deinze viel nog wel met 10 na een rode kaart voor Vansteenkiste maar Deinze hield vol.

Door de zege klimt Deinze even naar de 6e plaats in het klassement, net in het linkerrijtje dus. SL16 blijft trappelen op plaats 10.