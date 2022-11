Duitsland met de rug tegen de muur: Zorgt Leroy Sane voor de oplossing?

De Duitsers staan met de rug tegen de muur op dit WK. Enkel een overwinning tegen Spanje morgenavond kan het toernooi van Duitsland redden.

Enkele dagen geleden sprak de Duitse bondscoach Hansi Flick over zijn geblesseerde topspeler. “Leroy Sane is op het oefenveld verschenen en traint op zich, dat is positief. Sane is een speler die het verschil kan maken. Met zijn kwaliteiten kan hij in zijn eentje een wedstrijd doen kantelen", besloot de Duitse bondscoach. Tegen Spanje zal de Mannschaft moeten winnen, anders zit hun WK er al na twee wedstrijden op. Het spelniveau van de eerste helft tegen Japan was goed, maar die tweede helft vergeten ze best zo snel mogelijk.

Leroy Sane speelde dit seizoen dertien wedstrijden met Bayern München in de Bundesliga. Hij wist vijf keer te scoren en gaf ook drie assists. In de Champions League liet de Duitser zich ook opmerken met vier doelpunten en twee assists in vier wedstrijden. Met 48 interlands voor Duitsland heeft Sane de nodige ervaring, maar met zijn leeftijd van 26 jaar is hij toch nog steeds een jeugdige speler. Sane speelde nog nooit op een WK, maar wel al vijf keer op een EK. Biedt hij de oplossing?