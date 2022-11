Virgil Van Dijk reageert nog eens op kritiek Marco Van Basten: "Had niet moeten reageren"

Van Basten had kritiek op Van Dijk na de match van Oranje tegen Ecuador.

Marco van Basten had heel wat kritiek op Oranje-kapitein Virgil van Dijk. Van Basten verweet Van Dijk onder meer dat hij te weinig zijn verantwoordelijkheid neemt en hij te weinig deed bij de tegengoal van Ecuador.

Van Dijk reageerde meteen na de wedstrijd: "Hij is nooit positief." De Oranje-kapitein komt nu nog eens terug op het moment. "Ik had daar inderdaad niet eens wat op moeten zeggen, want ik weet ook hoe het werkt in de wereld. Ik heb alleen maar respect voor de voetballer Marco van Basten en wat hij heeft bereikt", zei hij bij NOS.

"Ik ben ook maar een mens, maar ik had er niets over moeten zeggen. Omdat ik ook dondersgoed weet dat dit veel groter wordt gemaakt dan zou moeten. Ik vond het pijnlijk dat hij vraagtekens zette bij mijn aanvoerderschap en of ik wel de leider was. Maar ik had er dus niet op moeten reageren. Ik weet dondersgoed wanneer het wel of niet goed gaat in voetballend opzicht, maar ik vond het op dat moment lastig te mee om te gaan", zei Van Dijk nog.