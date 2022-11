Vorige technisch directeur van voetbalbond: "Tijd voor een rechterhand voor de bondscoach"

Chris Van Puyvelde is momenteel aan de slag als technisch directeur bij de Marokkaanse voetbalbond. Hij voerde die functie uit bij de Belgische voetbalbond, tot Roberto Martinez aangesteld werd.

Van Puyvelde hielp de Belgische bond met de keuze voor Roberto Martinez. “We kunnen toch tevreden zijn met de keuze die we in 2016 maakten, hé. Samen met Bart Verhaeghe en Medhi Bayat koos de technische commissie toen voor Roberto”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Zijn resultaten zijn zes jaar later nog steeds magnifique. Zelfs in het buitenland feliciteren ze me daar nog voor. Onlangs zei een directeur van de Duitse bond me: België, dat is onwaarschijnlijk. Dat is alsof de regio München met zijn 11 miljoen inwoners jarenlang de FIFA-ranking zou aanvoeren. Het land mag fier zijn en kan nog iets neerzetten op dit WK.”

Maar nu is het wel tijd voor wat anders, al ziet Van Puyvelde Martinez wel aanblijven als bondscoach. “Toch denk ik dat het nu tijd is dat er een nieuwe technische directeur komt bij België. Iemand die de rechterhand wordt van de bondscoach, een vertrouwenspersoon is, maar iedereen ook vooruitstuwt. België mag niet op zijn lauweren rusten.”