Wilmots noemt namen van Duivels: "Ze willen wel, maar kunnen het niet"

De prestaties van de Rode Duivels bleven ook in de tweede groepsmatch op het WK in Qatar beneden het nodige niveau.

Egypte, Canada, Marokko. Geen wereldploegen, maar de Rode Duivels slaagden er niet in om voetballend iets te laten zien. “Je kan een wedstrijd verliezen, maar de manier waarop doet pijn. Net als tegen Egypte en Canada was het tegen Marokko niet goed genoeg, punt”, zegt Marc Wilmots aan Het Nieuwsblad.

“Doelkansen hebben de Rode Duivels amper gecreëerd. Een schot van Hazard en een schot van Mertens, dat was het. Voor de rest was het offensief veel te weinig en daardoor kwam er automatisch weer meer druk op de verdediging.”

Maar Wilmots zag nog veel meer. “Opvallend was dat de Marokkanen ons niet alleen aftroefden qua mentaliteit - dat echte patriottisme missen we -, maar ook op fysiek vlak. Conditioneel zijn we zwakker dan vroeger. Dat krijg je als je spelers opstelt die ritme missen.”

En Wilmots noemt ook namen. “Eden Hazard, maar ook Thorgan, Meunier… Ze willen wel blijven gaan, maar ze kunnen niet. Na zestig minuten zie je het verval. Ze worden moe, geven een paar slechte passes en nemen verkeerde beslissingen.”