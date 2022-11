Jef Brouwers, psycholoog van de Rode Duivels gelooft dat de situatie kan keren: "Een positieve situatie creëren, is het enige wat nog kan helpen"

Jef Brouwers werkt vanop afstand met de Rode Duivels en adviseert bondscoach Roberto Martinez. Hij gelooft dat de situatie nog kan keren, maar dan moet er een positieve situatie worden gecreëerd.

"De sfeer is er niet om te winnen. Er is weinig passie te zien", ziet de psycholoog bij de Rode Duivels."Het zou naïef zijn te beweren dat er niets aan de hand zou zijn. Het is een psychologisch drama waarvan men triestig wordt van de aanpak", legt hij uit tegenover Sporza. "Je kan enkel voortgaan op de zaken die je ziet en dat is geen succesvol gedrag."

Je ziet duidelijk verschillen met andere landen verklaart hij. "Amerikanen zijn fier dat ze voor hun land spelen, Spanjaarden ook, Ghanezen ook, Belgen niet meer. Er zitten wel pretentieuze spelers bij, dat wordt soms verward met fierheid."

Daarom stelde ik voor om het fragment van het laatste doelpunt van Chadli tegen Japan te tonen.

Als men anders begint te denken is volgens Brouwers de situatie nog omkeerbaar. "Enkel met goede momenten kan je iets bereiken, er is een studie die zegt dat je vanuit je fouten niet kan leren. Want dan moet je eerst een slecht moment overwinnen. Een positieve situatie creëren is het enige wat nog kan helpen. Met de ploeg die tegen Canada en Marokko op het veld stond zal dat niet lukken. Herinner de ploeg aan goede momenten. Daarom stelde ik voor om het fragment van het laatste doelpunt van Chadli tegen Japan te tonen. Dat was de perfecte uiting van alles wat voetbal, teamwerk, professionaliteit en ego achterwege laten moet zijn."