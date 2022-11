Kan Newcastle United ook na het WK meestrijden voor een Champions Leagueticket in de Premier League?

Newcastle staat na een uitstekende seizoenstart op de derde plek in de Premier League. Ze laten zo ploegen als Chelsea, Tottenham, Liverpool en Manchester United toch knap achter hen. Weet coach Eddie Howe met zijn troepen ook na het WK nog mee te spelen voor een Champions Leagueticket?

Het kan niet op voor Newcastle United in de Premier League. Na 15 speeldagen staan de Magpies knap derde in de Premier League. De troepen van Eddie Howe verzamelden al dertig punten en verloren nog maar één wedstrijd (tegen Liverpool). In het begin van het seizoen speelden ze al een prachtige wedstrijd tegen Manchester City die eindigde op een 3-3-gelijkspel. Verder won Newcastle al op het veld van Tottenham, speelden ze gelijk op Manchester United en klopten ze net voor het WK nog Chelsea in eigen huis. Wat kan deze ploeg van afstoppen?

Photonews

Ijzeren defensie met 'King Trippier'

Wie aan Newcastle denkt, denkt misschien wel meteen aan de snelle acties van Saint-Maximin of de doelpunten van recordaankoop Isak. Toch moeten ze bij de Magpies dit seizoen vooral hun verdediging de hemel in prijzen. Na 15 speeldagen hield nieuwe doelman Nick Pope al zeven keer de nul. In totaal kreeg Newcastle ook nog maar elf tegendoelpunten, dat is samen met Arsenal het minste in de Premier League. De jonge Nederlander Sven Botman en Fabian Schär zorgen ervoor dat centraal alles toeblijft. De grote Dan Burn neemt positie in als linksachter en op rechtsachter speelt niemand minder dan Kieran Trippier.

De 32-jarige Kieran Trippier kwam op zeven januari van dit jaar als eerste grote transfer van de nieuwe eigenaar over naar Newcastle. Voor 14 miljoen plukten ze hem weg bij Atletico Madrid. Sinds toen heeft Trippier 24 wedstrijden gespeeld voor Newcastle waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf. Opvallend is dat de Magpies met hem in de ploeg slechts twee wedstrijden verloren. Op Manchester City verloor hij vorig seizoen als invaller en dit seizoen gingen ze strijdend ten onder op het veld van Liverpool. Trippier wordt op handen gedragen in Newcastle. Dat hij de allereerste transfer is sinds de overname betekent veel voor de fans, maar ook zijn doelpunten maakten hem één van de publiekslievelingen. 'King' Trippier en vrije trappen, het is om duimen en vingers bij af te likken.

Kieran Trippier y un tiro libre espectacular contra Manchester City 🚀. pic.twitter.com/H7JLnwExmm — The Chips (@TheChips_Futbol) August 22, 2022

Op het middenveld kan Eddie Howe steeds rekenen op Bruno Guimarães. De Braziliaan kwam ook al vorige winter naar Newcastle. Hij speelde 31 wedstrijden en daarin scoorde hij acht keer. Verder gaf Bruno Guimarães ook nog drie assists. De 25-jarige Braziliaan wist Tite zo te overtuigen om hem mee te nemen naar het WK in Qatar. De andere Braziliaan op het middenveld bij de Magpies had minder geluk. Joelinton mocht niet mee naar het WK met Brazilië, maar toch is hij aan een zeer goed seizoen bezig. In de zomer van 2019 haalde Newcastle hem als spits bij Hoffenheim voor 44 miljoen euro.

Als spits wist hij echter nooit te overtuigen bij de Toon Army en zo leek hij de grootste miskoop ooit te worden van de club. Eddie Howe maakte echter een middenvelder van de Braziliaan. Tot ieders verbazing doet hij het daar uitstekend en dat bewijst dat Tite zelfs twijfelde of hij hem eventueel toch niet bij de selectie moest halen. Verder kunnen ze ook nog rekenen op Sean Longstaff en Joe Willock die in een goede vorm verkeren.

Photonews

"Neem hem van het veld, hij speelt net als Almiron"

Jack Grealish deelde eind vorig seizoen nog een steek uit aan Miguel Almiron. "Neem Mahrez van het veld, hij speelt net als Almiron", lachte de Engelse international van Manchester City. Dit seizoen droomt iedere speler om te spelen als Almiron. Al acht keer wist hij dit seizoen de netten te doen trillen in de Premier League en hij gaf ook al één assist. De Paraguayaan werd zelfs verdiend verkozen tot Player of the Month in de Premier League. Allan Saint-Maximin miste dit seizoen al ongeveer zo'n 75% van de speelminuten door een blessure. Het lijkt wel of Almiron zich geroepen voelde om de taak als beslissende winger van hem over te nemen.

Door een hamstringblessure kon Newcastle slechts drie keer spelen met de recordaankoop Alexander Isak. Afgelopen zomer werd de 23-jarige Zweedse spits weggekocht bij Real Sociedad voor 70 miljoen euro. Hij scoorde meteen twee keer in z'n eerste drie wedstrijden, maar raakte daarna geblesseerd. Gelukkig genoeg kan Eddie Howe ook rekenen op Callum Wilson. De 30-jarige Brit is met zes doelpunten en twee assists in elf wedstrijden best goed bezig. Zo goed dat Southgate hem zelfs meenam naar het WK met de Engelse selectie.

Photonews

Deze wintertransfermercato belooft opnieuw een interessante te worden voor Newcastle. Het lijkt wel dat de steenrijke eigenaars één of twee gerichte versterkingen zouden willen binnenhalen. Door de mooie positie in de stand zullen ook meer spelers het aanbod overwegen. Wel zullen de fans van de Toon hun hartje vasthouden als Real Madrid opnieuw komt polsen naar Bruno Guimarães. In de zomer informeerden ze al naar de Braziliaanse middenvelder en naar alle waarschijnlijkheid zien ze in hem de opvolger van Casemiro die vertrok naar Manchester United.

Ook is het voor Newcastle van levensbelang om coach Eddie Howe niet kwijt te spelen. De 45-jarige trainer is sinds 8 november van vorig jaar in dienst bij de Magpies. Hij zorgde voor een revolutie bij Newcastle, liet ze beter voetballen en behaalde ook uitstekende resultaten. Howe is echt de kok in de keuken van het project dat Newcastle toch wel is. Ze klimmen niet stilletjes aan naar de top in de Premier League, maar staan er vandaag de dag al. Mits enkele gerichte versterkingen, het behouden van de vechtlust en hopelijk het gespaard blijven van nog meer blessures kan Newcastle dit seizoen echt een plekje in de top vier veroveren in de Premier League. Wat verwachten jullie?