MR-voorzitter Bouchez doet oproep om te stoppen met negativisme: "Zoals in de politiek: de partijvoorzitter is altijd de pineut"

In Het Nieuwsblad heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een wekelijkse column. In die van deze week roept hij het land op om nog te geloven in de kansen van de Rode Duivels.

“Weer typisch Belgisch: we verliezen een match en alles is slecht", aldus Bouchez in de krant. "Als je de mensen moet geloven, zit het WK er al op. Intussen is iedereen op zoek naar de schuldige en voor velen is dat de bondscoach. Dat is dan zoals in de politiek: de partijvoorzitter is altijd de pineut. Dat heb ik al genoeg ondervonden. Maar komaan: waarom zouden we Kroatië niet kunnen kloppen? We hebben toch voldoende spelers die in topcompetities aan de slag zijn of waren en die om kunnen met zo'n allesbeslissende wedstrijd?"

Bouchez roept ook op om te stoppen met de Duivels belachelijk te maken. "Ik geloof er nog altijd in. Met op sociale media negatief of lacherig liggen doen, schiet je niks op. Zeker omdat voetballers altijd alles gezien hebben en dat in hun hoofd steken. Die foto van de Oude Generatie die circuleert, waarop alle spelers grijs haar gefotoshopt kregen: wees gerust, dat komt aan.”