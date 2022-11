Organisatie finale Nations League bekend

De UEFA heeft het organiserend land van de finale van de Nations League bekendgemaakt. Die gaat in juni 2023 door.

Nederland mag de finale van de Nations League organiseren. Dat maakte de UEFA bekend. Nederland zal het daarin opnemen tegen Italië, Kroatië en Spanje.

De halve finales worden op 14 en 15 juni afgewerkt. Op 18 juni volgen de finale en de kleine finale. De speelsteden zullen Rotterdam en Enschede zijn.

Frankrijk won in 2021 in Italië de finale tegen Spanje met 1-2. Titelverdediger Frankrijk is er dus niet bij. Het werd in de groepsfase al uitgeschakeld.