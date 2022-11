Opnieuw wijzigingen bij persconferentie Rode Duivels: geen Jan Vertonghen

De Belgische voetbalbond heeft voor de persconferentie opnieuw een wijziging doorgevoerd. Dat heeft de bond bekendgemaakt.

Afgelopen nacht stuurde de Belgische voetbalbond een bericht de wereld in. Arthur Theate en Yannick Carrasco zouden normaal de pers te woord staan, maar ze werden vervangen door Eden Hazard en Jan Vertonghen.

Enkele uren later volgde een nieuwe update. Vertonghen zou toch de pers niet te woord staan. Thibaut Courtois neemt zijn plaats in. De bond spreekt over "praktische redenen".

De persconferentie zal om 13 uur doorgaan. Er zullen ongetwijfeld lastige vragen over de nederlaag tegen Marokko en over de volgende wedstrijd tegen Kroatië gesteld worden.