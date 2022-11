Ex-Club Brugge speler Krépin Diatta bezorgt Senegal mogelijk boete van meer dan 10.000 euro

De Senegalese bond volgde de regels niet de dag voor de match tegen Ecuador.

De dag voor een wedstrijd wordt door de FIFA altijd een persconferentie georganiseerd waarbij de bondscoach en minstens één speler aanwezig moeten zijn zoals Martinez en Castagne bij België de dag voor de match tegen Kroatië.

Maandag was er zo'n persmoment voor Senegal, voor de match tegen Ecuador. Bondscoach Aliou Cissé was wel aanwezig, Krépin Diatta (ex-Club Brugge, nu Monaco) was ook aangekondigd, maar hij kwam niet.

De disciplinaire commissie van de FIFA heeft nu een procedure opgestart tegen de Senegalese voetbalbond. De boete voor het niet naleven van de regel bedraagt zo'n 10.000 Zwitserse frank of 10.200 euro. Ook Duitsland overtrad de regel al voor de match tegen Spanje.

Senegal kwalificeerde zich na een 1-2 winst tegen Ecuador voor de achtste finales. Daarin spelen ze tegen Engeland.