'Inter Miami staat héél dicht bij Lionel Messi... en ook dé droom met Cristiano Ronaldo is nog levendig'

Kan Inter Miami FC voor hét kunststukje van de eeuw zorgen? De Amerikanen dromen ervan om Lionel Messi en Cristiano Ronaldo samen te brengen in één elftal. En zo'n droom is misschien niet langer bedrog...

The Times meldt namelijk dat Inter Miami FC op een zucht van een akkoord staat met Lionel Messi. Enkel de punten en komma’s - en dan gaat het om een eventueel vertrek naar Argentinië en de voorwaarden daaromtrent - moeten nog op de juiste plaats gezet worden.

Ondertussen is ook Cristiano Ronaldo een vrije speler nadat zijn contract bij Manchester United werd ontbonden. De Portugees twijfelt momenteel tussen een lucratief avontuur en een ploeg die in de Champions League actief is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.