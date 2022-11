Speel bondscoach: wat is uw basiself voor de match van de Rode Duivels tegen Kroatië?

Zondag spelen de Rode Duivels hun 3e wedstrijd op het WK. Na de nederlaag tegen Marokko moet gewonnen worden van Kroatië om de volgende ronde nog te halen. Met welke namen?

Roberto Martinez heeft knopen door te hakken voor de wedstrijd tegen Marokko, afhankelijk ook van ieders fitheid.

Maar wat zouden jullie keuzes zijn? Theate of toch Vertonghen links centraal achteraan? Debast, of eerder Faes of Dendoncker rechts? Wie op de flanken?

KEUZES

Moet Eden Hazard voor de 3e keer in de basis? Wie zet u in de spits? Is Lukaku fit genoeg of wat zou u doen?

Onze tactiek staat op 4-4-2, maar u kan uiteraard aanpassen naar de vermoedelijke drie centrale verdedigers van Martinez. U maakt de keuzes!

Eenmaal uw opstelling is gemaakt, krijgt u een link om die te delen. Doe dat gerust, zowel via de sociale media als in dit bericht op Voetbalkrant.

HIER kan u uw basiself ingeven.