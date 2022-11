Halen Messi en Argentinië de achtste finales tegen het Polen van Lewandowski?

Argentinië mag niet verliezen van Polen als het naar de achtste finales wil.

Argentinië trok naar het WK als een van de medefavorieten voor de eindzege. Maar die status kreeg al meteen een serieuze knauw na het 1-2-verlies tegen Saoedi-Arabië. Tegen Mexico stonden Messi en co weer op en wonnen ze met 2-0.

Argentinië mag tegen Polen niet verliezen. Als het wint is het altijd door naar de achtste finales. Bij een gelijkspel moet Argentinië ook hopen op een gelijkspel in Saoedi-Arabië-Mexico of mag Mexico niet winnen met meer dan drie goals verschil.

Polen kan in elk scenario nog doorgaan. Winst of gelijkspelen betekent dat het doorgaat. Als Polen verliest dan kan het doorgaan als Saoedi-Arabië niet wint van Mexico of Mexico niet met ruime cijfers wint en Polen zelf niet met een groot verschil verliest.

Het wordt dus sowieso een beladen duel tussen de sterren Messi en Lewandowski waarbij beide landen hun lot in eigen handen hebben. Argentinië overleefde maar één keer op veertien deelnames niet de groepsfase, in 2002.