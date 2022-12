Marc Degryse rekent op juiste ingesteldheid Rode Duivels: "Een grote sprong maken"

Marc Degryse kijkt enorm uit naar wat de Rode Duivels vandaag zullen laten zien tegen Kroatië op het WK in Qatar.

De opdracht is simpel, zo beseft Marc Degryse. Simpel uitgelegd, nu nog uitvoeren. “We moéten winnen, we hebben geen tijd te verliezen. Al voetballend op zoek gaan naar een voorsprong”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

De analist weet ook wat zal bepalen hoe deze wedstrijd zal lopen. “De mindset waarmee we aan de match beginnen zal veel bepalen. Ze moeten laten zien dat ze voor mekaar door het vuur willen gaan en hun woorden omzetten in daden.”

Het resultaat dat je daarmee kan bereiken is mogelijk dag en nacht verschil met de twee al gespeelde wedstrijden op dit WK. “Winnen van Kroatië is 'a hell of a job'. Anderzijds, als dit lukt zetten ze geen stap voorwaarts, maar een grote sprong.”