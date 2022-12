Thorgan Hazard heeft hoop in de toekomst: "Als dit het einde is van iets, moet het het begin zijn van iets anders"

Moeilijk om een ​​verklaring te vinden, een groot gebrek aan concentratie... de toespraken zijn vergelijkbaar in de rij van de Rode Duivels.

"De koppen zijn naar beneden, we dachten dat het mogelijk was. We hebben alles gegeven in deze wedstrijd, maar we hebben aan het begin van het tornooi niet genoeg laten zien. Er is veel ontgoocheling, maar het is voetbal. Nu moeten we verder", kijkt Thorgan Hazard vooruit.

"Het is moeilijk om een ​​verklaring te vinden. Onze eerste wedstrijd is misschien wel de slechtste van de drie, maar het is degene die we winnen. De tweede wedstrijd ontbrak ons ​​aan 'spirit' tegen Marokko, dat speelde alsof het een finale was. Ze wonnen. We wisten dat we moest vandaag winnen, maar we hadden niet zoveel geluk. Er was altijd een voet of een blok of zoiets, maar die bal ging er nooit in. We waren favoriet in de eerste twee wedstrijden, het was 50-50 vandaag, het is zwaar om nu al uitgeschakeld te zijn.

Deze nederlaag, synoniem voor het einde van de cyclus voor de Rode Duivels? "Als dit het einde van iets is, moet het het begin zijn van iets anders. We zal de toekomst uitwijzen. Op dit moment is er alleen plaats voor teleurstelling. Misschien zullen sommigen nadenken en beslissingen nemen. De volgende generatie is er", besluit Thorgan Hazard.