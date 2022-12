Lierse klaart de klus al na een halfuur dankzij hattrick hero Rocha en jonkies Anderlecht winnen van die van Genk

In de Challenger Pro League werd vrijdagavond de 16e speeldag op gang getrapt.

Niet met 1 duel zoals dat wel vaker het geval is, maar wel met 2. Lierse Kempenzonen trok naar Luik om de youngsters van SL16 partij te geven terwijl de Anderlecht Futures tegen Jong KRC Genk moesten opdraven.

Lierse moest winnen om de voeling met de top van het klassement niet te verliezen. De eens zo fiere leider in de Challenger Pro League deed dat ook. Rocha zorgde na 7 minuten voor een voorsprong maar 10 minuten later zorgde Birame Diaw ervoor dat de bordjes opnieuw gelijk hingen. Maar Rocha was nog niet klaar en op 5 minuten tijd zorgde hij met nog 2 doelpunten voor een hattrick en een 1-3 voorsprong.

In het slot scoorden Thibaut Van Acker en Abdoul Tapsoba nog een keertje voor beide partijen waardoor de wedstrijd eindigde op een spectaculaire 2-4.

De Anderlecht Futures zaten in hetzelfde schuitje als Lierse bij de aanvang van hun duel met Jong KRC Genk. Ook de Brusselse jonkies zorgden voor een snelle en veilige voorsprong. Stassin zorgde voor de 1-0 en nog voor het halfuur legde Enock de 2-0 eindstand vast.

02/12/2022 20:00 RSCA Futures - Jong Genk 2-0 02/12/2022 20:00 SL16 FC - Lierse Kempenzonen 2-4