Beerschot pakt drie punten mee naar Kiel, maar Dender kwam na 0-3 nog fel opzetten

Beerschot heeft zijn leiderspositie in de Challenger Pro League wat versterkt. Op speeldag 16 wonnen ze op het veld van Dender.

Beerschot controleerde de eerste helft en stond na een halfuur al op 0-2. Thibo Baeten opende de score vanop de stip nadat Rowell aanvaller Rigo op het hoofd raakte tijdens een duel. Even later verdubbelde Thibaud Verlinden de voorsprong met een niet zo hard schot dat tussen alle benen door in doel belandde.

Na de rust zorgde Nökkvi Thorisson voor de 0-3 uit de rebound en dan denk je dat de match gespeeld is. De thuisploeg putte echter moed en een dubbele wissel in de 72e minuut loonde. Invaller Ngongo scoorde meteen na een slechte terugspeelbal. Drie minuten later was het 2-3 langs Zakaria.

Dender kon echter niet meer voor de derde gaan en leed al zijn negende nederlaag van het seizoen. Beerschot staat aan kop en heeft 7 punten meer dan Beveren, dat vanavond nog speelt.