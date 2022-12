PSV ziet toptalent interesse wekken van de grootste clubs ter wereld: "Met alle respect, maar zit Man U op hetzelfde niveau als Real?"

Cody Gakpo is één van de revelaties van dit WK. De aanvaller van Oranje scoorde al drie keer in de groepsfase en bij PSV wrijven ze zich in de handen. Zijn transferwaarde stijgt immens. Maar waar gaat hij zich vervolgens nestelen?

In de Engelse media zien ze hem uiteraard graag naar de Premier League komen. Ook Virgil van Dijk sprak er zich over uit nadat hij zowel met Manchester United als Real Madrid in verband werd gebracht. "Met alle respect, maar zitten Man Utd en Real Madrid op dit moment op hetzelfde niveau?", vraagt hij zich af bij The Athletic.

"'Ik denk dat hij zeker klaar is voor de volgende stap", vervolgde Van Dijk. "Ik denk ook dat het kan gebeuren. De tijd zal het leren wat er in de winter of in de zomer gaat gebeuren. Cody is een geweldige jongen. Hij werkt hard, is erg getalenteerd en er zit zeker nog meer in bij hem. We zijn blij dat hij het zo goed doet bij ons."

Ook Tyrell Malacia is vol lof over zijn 23-jarige landgenoot. "Cody is goed genoeg voor de top, daar twijfel ik niet over."