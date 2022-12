Jonas 'Jordy' Van Geel komt met dé slechtste Rode Duivels-mop van het jaar - of kan u beter?

De Rode Duivels zijn terug in het land, nadat ze in de groepsfase van het WK in Qatar werden uitgeschakeld.

Er was de voorbije dagen heel wat te doen over de vroeg terugkeer, maar er waren ook een aantal (heel slechte) mopjes. Zo ook van Jonas Van Geel, die al een tijd in de rol van 'Jordy' kruipt voor VTM om het nieuws van de week te bespreken. @vtm_go Gratis advies van de Jordy voor de Duivels . 😂🇧🇪 #vtm#jonasvangeel #reddevils #qatar ♬ origineel geluid - VTM GO "Dat die Rode Duivels hun hier nog durven laten zien. Als ik van hun was geweest, Qatar gebleven", noteren we onder meer. Het doet wat denken aan die mop over die Duitsers en die Belg in een café. Normaal is daar een Nederlander bij, maar die zit nog op het WK. Hebt u ook nog (slechte) moppen rond het WK? Laat het ons weten in de reacties!