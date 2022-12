Laurent Ciman had doorgegaan met Martinez: "Geen respect voor zijn werk"

Heel België lijkt te schreeuwen om een nieuwe bondscoach, maar voor Laurent Ciman had Roberto Martinez zeker mogen aanblijven bij de Rode Duivels.

Voor velen was het genoeg geweest na zes jaar onder Martinez als bondscoach. De Rode Duivels hadden een nieuw elan nodig. Voor Laurent Ciman hoeft dat niet. Hij heeft vertrouwen in de toekomst van de Rode Duivels, maar dat zal zeker niet zonder slag of stoot gaan.

“Er zullen zeker verwachtingen zijn die niet ingelost kunnen worden”, zegt Ciman in 7Dimanche. “We moeten deze jongeren niet te veel onder druk zetten. We hadden een goede generatie waarmee we niets wisten te winnen, maar nu is er een nieuwe. En sommige van de oudere spelers blijven om dat alles te begeleiden. Ik maak me geen zorgen.”

Over Martinez is Ciman heel duidelijk. “Ik denk dat hij had kunnen blijven. Het is waar dat we niets wonnen, maar hij deed het geweldig en ik zou geen probleem hebben gezien als hij was gebleven. Veel mensen en journalisten hebben kritiek zonder de man te kennen en dat maakt me een beetje boos. Iedereen heeft het recht te zeggen wat hij wil, maar sommige mensen hebben geen respect voor het werk dat hij gedaan heeft.”