Analist is duidelijk: "Michel Preud'homme is geen goede keuze voor Rode Duivels"

Het gonst van de namen om Roberto Martinez op te volgen bij de Rode Duivels. Michel Preud'homme is het vaakst genoemd.

Heel wat analisten schuiven Michel Preud’homme naar voren om Roberto Martinez op te volgen als bondscoach van de Rode Duivels. “We hebben een moderne coach nodig, met een vooruitstrevende visie op voetbal. Ik denk niet dat dat het geval is met MPH”, is Alexandre Teklak heel duidelijk bij La Dernière Heure.

“De federatie moet vertrouwen op een coach die voor de lange termijn gaat en geen fouten maakt zoals Advocaat. Het zal ook nodig zijn om resultaten te boeken en draagvlak te creëren.”

Voor Vincent Kompany is het volgens Teklak dan nog veel te vroeg. “Hij heeft zich dagelijks in een coachingsdynamiek gestort en het coachen van een nationaal team is een baan met tussenpozen, wat hem zou kunnen frustreren. Als hij het aanneemt, is het echt uit patriottisme.”