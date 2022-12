Degryse heeft bewondering voor Van Gaal: "Krijgt iedereen mee in verhaal dat Oranje op het hoogste schavotje kan geraken"

Nederland plaatste zich voor de kwartfinales met winst tegen de VS.

Nederland kende in zijn achtste finale niet al te veel moeite met de VS. Oranje groeit in het toernooi en krijgt in de kwartfinale een tegenstander die dat ook doet, Argentinië. Marc Degryse heeft bewondering voor de aanpak van Nederlands bondscoach Louis Van Gaal.

Vooral hoe Van Gaal Memphis Depay als maar meer heeft gebracht is hem opgevallen. "Een halfuur in de eerste match, een helft in de tweede, meer dan een uur in de derde en nu bijna een volledige vierde wedstrijd: perfect gebracht, noem ik dat. Memphis staat nu waar hij wil en moet zijn: hij was beslissend", zegt Degryse bij HLN.

Degryse gelooft wel niet in de kansen van Oranje voor eindwinst. "Louis van Gaal krijgt zowat iedereen mee in zijn verhaal dat Oranje op het hoogste schavotje kan geraken. Zelf blijf ik wat dat betreft een ongelovige Thomas."