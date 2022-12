Geen tijd om te kuisen in de selectie van Rode Duivels: "Zo verloren we twee generaties"

Heel wat stemmen gaan op om bij de Rode Duivels eens goed met de borstel door de selectie te gaan. Al is niet iedereen het daar mee eens.

Ex-bondscoach Marc Wilmots heeft een duidelijke oproep richting de nieuwe trainer van de Rode Duivels. “Hou die oude spelers zo lang mogelijk aan boord”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Wilmots noemt meteen enkele namen die zeker aan boord moeten blijven. “Alderweireld? Kan nog perfect mee. Vertonghen? Speelde een prima WK. Ook Witsel kan nog belangrijk zijn. En Hazard, als hij zelf nog wil.”

Hij vergelijkt de situatie ook met 20 jaar geleden. “Ik zeg niet dat je hen allemaal moet opstellen, maar je hebt altijd een goeie mix nodig van talenten en mannen met ervaring. We mogen niet de fout maken zoals in 2002, toen de dertigers niet meer werden opgeroepen. Door die beslissing zijn we twee generaties verloren.”