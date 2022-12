Vormer heeft een tip voor Van Gaal: "Als je hem op Messi zet, volgt hij hem desnoods tot onder de douche"

Nederland zit bij de laatste acht op het WK. Geweldig was het spel wel nog niet, maar daar hebben ze even lak aan. Nu volgt Argentinië en dat wordt wel andere koek. Ruud Vormer heeft wel een tip voor bondscoach Louis van Gaal.

Vormer ziet dat Van Gaal nog zoekt naar de juiste bezetting op het middenveld. Wie daar het mannetje moet zijn naast Frenkie de Jong, daar is Louis van Gaal nog niet uit", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Nu wisselde hij Davy Klaassen en Marten de Roon bij de rust, tegen Ecuador speelde Teun Koopmeiners. De wissel van Klaassen begreep ik wel een beetje. Hij is meer een loper met een neus voor goals dan een echte voetballer."

"Koopmeiners kan iets beslissender zijn met een lange bal of steekpass, terwijl De Roon een heel taakgerichte speler is. Vraag hem om Messi te volgen en hij loopt hem achterna, desnoods tot onder de douche. Misschien zet Van Gaal hem straks weer tegen Argentinië. Als je Messi uit de wedstrijd houdt, kom je al een heel eind.”