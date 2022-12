Hansi Flick stelt voorwaarden om voort te doen na vertrek van Oliver Bierhoff

Na achttien jaar heeft technisch directeur Oliver Bierhoff door het teleurstellende WK zijn ontslag aangeboden als technisch directeur van de Duitse voetbalbond.

Het vertrek komt hard aan bij Hansi Flick, de bondscoach van Duitsland. “Mijn trainersteam en ik kunnen ons moeilijk voorstellen hoe de leegte die door het vertrek van Oliver is ontstaan, zowel professioneel als persoonlijk kan worden opgevuld”, vertelt Flick in een mededeling van de Duitse voetbalbond.

“Onze samenwerking werd altijd gekenmerkt door loyaliteit, teamgeest, vertrouwen en betrouwbaarheid. Saamhorigheid was het DNA van ons team. Voor mij persoonlijk was Oliver mijn eerste contact en vriend binnen het team. We hadden het EK van 2024 in Duitsland als gezamenlijk doel.”

Flick wilde doorgaan tot 2024, maar trekt die woorden nu weer in. Hij wil eerst weten wie de opvolger van Bierhoff wordt. Als hij woensdag ook eerst een meeting met de hoge piefen van de Duitse voetbalbond overleeft tenminste, want de trainer moet zich verantwoorden voor het slechte WK van Duitsland.