Makelaar WK-revelatie Josko Gvardiol over transferperikelen: "We zijn niet gehaast"

Josko Gvardiol is tegenwoordig een hot topic. Her en der wordt hij voor een transfer genoemd.

Hij is een van de spelers van het huidige WK. Sinds de groepswedstrijd tussen Kroatië en België kent iedereen hem ook in België. Josko Gvardiol is een van de topverdedigers op het WK.

Het hoeft niet te verbazen dat Gvardiol, die momenteel eigendom van Leipzig is, aan heel wat topclubs wordt gelinkt. Verschillende clubs uit de Premier League zoals Chelsea, Arsenal en Tottenham worden genoemd. Al is Chelsea momenteel het meest concrete.

Zijn makelaar Marjan Sisic besprak bij Sky Duitsland de transferperikelen: "We zijn voor een transfer niet gehaast. Ook is er nog geen enkel voorakkoord met een club. Topclubs krijgen de nodige informatie over hem, maar Gvardiol heeft nog een meerjarig contract bij Leipzig. Ook is hij daar gelukkig."

Volgens Transfermarkt is de transferwaarde van Gvardiol momenteel 60 miljoen euro. Al zal dat bij een transfer wellicht een hoger bedrag zijn.