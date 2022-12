Ervaren rot zit op de bank bij SK Beveren, maar gaat boel niet op stelten zetten: "Geen plaats om te klagen en te zagen"

Derrick Tshimanga heeft al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. De 34-jarige linksback schiet nu dus ook niet in paniek nadat hij naar de bank verwezen werd. En hij gaat ook geen commotie veroorzaken.

"Ach, dat is het leven”, zegt Tshimanga in GvA. “De coach maakt zijn keuzes en de ploeg draait goed. Er is geen plaats om te klagen en te zagen. Het leven gaat niet altijd zoals je het verwacht. Dat moet je een plaats kunnen geven. Ik moet klaar zijn wanneer de coach mij nodig heeft. Ik ben geen speler die de boel op stelten gaat zetten. Zo zit ik niet in elkaar. Ik heb al meermaals in deze situatie gezeten. Vroeg of laat keert het altijd om."

Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, maar wil deze winter niet weg. “Ik wil hier niet weg”, stelt Tshimanga kordaat. “Ik ben hier heel graag. Ik heb vorig jaar mijn woord gegeven. Ik heb hier een verantwoordelijkheid. Ik wil met deze club kampioen spelen.”