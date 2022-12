🎥 Ondanks alle emoties: Neymar zorgt voor fantastisch beeld door zoon Perisic te knuffelen

Neymar leek zijn land richting de halve finales te leiden met een doelpunt in de eerste verlenging maar de Kroaten kregen nog één kans en sleepten strafschoppen uit de brand. Daarin kegelde Kroatië de Brazilianen naar huis.

En dus laaiden de emoties hoog op bij de Zuid-Amerikanen, ook bij Neymar. Na affluiten liep Leonardo Perisic, zoon van, het veld op richting Neymar. Meteen kwamen twee mensen uit de Braziliaanse staff tussen om duidelijk te maken dat de superster niet gestoord mocht worden terwijl hij samen met Dani Alves aan het treuren was. Toch zorgde Neymar ervoor om nog even naar Perisic Junior te gaan en hem een korte knuffel te geven.

Leo Perisić, Ivan’s son, running over to console Neymar Jr in tears. šŸ‡§šŸ‡·šŸ‡­šŸ‡· #Qatar2022



This video is simply great šŸ¤šŸŽ„ pic.twitter.com/xJeIn1Rxmv