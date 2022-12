René Vandereycken heeft vragen bij taskforce KBVB: " Zijn die mensen op voetbalvlak wel bekwaam genoeg om trainers in te schatten?"

De Belgische voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur én een bondscoach, liefst in die volgorde. Daarvoor is er een taskforce opgestart met onder andere Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. Maar daar hebben de analisten wat moeite mee.

Onder andere René Vandereycken, die de zoektocht naar een technisch directeur cruciaal vindt. "Wacht eens even: we gaan toch eerst een technisch directeur aanstellen, mag ik hopen? Zodat die dan een bondscoach kan zoeken?", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Want ik heb toch twijfels bij die taskforce. Zijn die mensen op voetbalvlak wel bekwaam genoeg om trainers in te schatten? Of gaat Bart Verhaeghe ook Vincent Mannaert inschakelen? Sowieso is het al gevaarlijk dat je er clubmensen bij betrekt. Stel je voor dat Verhaeghe nu een technisch directeur of trainer bij een concurrent van Club Brugge weghaalt…"

Francky Van der Elst gaat daarmee akkoord. “Het duidt alleszins op een zekere armoede binnen de voetbalbond dat je weer de hulp van Verhaeghe moet vragen. Maar zijn aan­wezigheid verhoogt wel de kans op de komst van Preud'homme. En die zou het als bondscoach goed doen, maar ook als technisch directeur.”