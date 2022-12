🎥 Niet voor gevoelige kijkers: schreeuw van Chelsea-talent gaat door merg en been

Chelsea en Aston Villa speelden een oefenwedstrijd in Abu Dhabi. Armando Broja, een 21-jarige verdediger van Chelsea, ging in duel met Ezri Konsa. Daarbij kwam Broja vreemd ten val en hij greep naar zijn knie. Broja schreeuwde het uit van de pijn en moest met een brancard van het veld worden gedragen.

Haunting screams from Armando Broja, this doesn’t look good at all.



Heartbreaking. Speedy recovery. šŸ™ pic.twitter.com/rPhk4WDryA