Ayese Ueda (Cercle Brugge) van WK rechtstreeks naar weer naar België: "We hebben iedereen nodig"

Geen vakantie voor de spits, die met Japan speelde op het WK.

Ayese Ueda (24) had vooraf met Cercle Brugge afgesproken dat hij na de uitschakeling van Japan meteen naar België zou terugkeren. Maandag speelde Japan nog tegen Kroatië, maar in de penaltyreeks ging het mis.

Ueda speelde toen niet, hij mocht in de tweede match tegen Costa Rica startten, maar werd na een helft alweer gewisseld. Verder speelde hij niet op het WK. Maar donderdag stond Ueda dus terug in België en trainde vrijdag alweer mee met Cercle.

"We hebben iedereen nodig en zeker ook Ayase Ueda. We spraken af dat hij na de uitschakeling onmiddellijk zou terugkeren", zegt sportief directeur Carlos Avina bij Het Nieuwsblad. Ueda viel zaterdag in een oefenmatch van Cercle Brugge tegen KV Kortrijk in Moeskroen in en scoorde de winnende 2-3.