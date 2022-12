'Kwelduivel van Rode Duivels en Kroatische sterkhouder kan rekenen op interesse van drie Premier League-clubs'

De Kroaat is bezig aan een erg sterk WK.

Voor velen was hij voor het WK misschien nog wat onbekend, maar in België kent iedereen Josko Gvardiol (20) na zijn sterke prestatie tegen de Rode Duivels. De verdediger hield Kroatië meerdere malen recht en belette Romelu Lukaku met een ultieme tackle het scoren.

Bij zijn Duitse club RB Leipzig mogen ze zich stilaan rijk beginnen rekenen. Op Transfermarkt wordt zijn huidige waarde nog geschat op 60 miljoen euro, na het WK komt daar nog een ferme smak bij.

Want na eerder Real Madrid zouden ook drie Premier League-clubs interesse tonen in Gvardiol. Manchester United, Manchester City en Chelsea zouden tussen de 90 en 100 miljoen euro over hebben voor de verdediger volgens de Franse transferwatcher Santi Aouna.

Als er effectief zo veel betaald wordt voor Gvardiol, dan wordt hij de duurste verdediger ooit en zou hij het record van Harry Maguire van 87 miljoen euro verbreken.