Amerikaanse bondscoach wou toptalent naar huis sturen: "Hij voldeed niet aan de verwachtingen"

Giovanni Reyna door de Amerikaanse bondcoach bijna naar huis gestuurd door zijn gedrag op en naast het veld.

Borussia Dortmund-speler Giovanni Reyna (20) mocht twee keer invallen bij de Verenigde Staten op het WK. In de laatste wedstrijd tegen Nederland mocht hij de hele tweede helft spelen, maar zover was het bijna niet gekomen.

Amerikaans bondscoach Gregg Berhalter zei op een congres het volgende. "We hadden één speler die duidelijk niet aan onze verwachtingen voldeed. Er werd zelfs overwogen om gewoon een ticket huiswaarts te boeken, zo extreem was het." Berhalter noemde de naam van Reyna niet, maar anonieme bronnen bevestigen aan The Athletic dat het wel degelijk om Reyna ging.

Reyna moest zich excuseren voor zijn gedrag tegenover zijn ploegmaats en ook zeggen waarom. "Het moest meer zijn dan: hey jongens, het spijt me. Dat heb ik vooraf ook duidelijk gemaakt aan de leiders binnen de groep. Vanaf dat moment hadden we geen problemen meer met deze speler", zei Berhalter nog.