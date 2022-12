Vormer neemt Messi op de korrel na gedrag in kwartfinale: "Kom op, die man is ziek, toon een beetje respect!"

Lionel Messi heeft zich met zijn gedrag na de kwartfinale tegen Nederland niet populair gemaakt. De wereldster ging de Nederlanders treiteren en dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Messi ging in de clinch met Louis van Gaal en liet ook duidelijk verstaan dat hij niet gediend was met de woorden vooraf. “Als het dan niet Nederland wordt, dan had ik vooraf Lionel Messi wel die wereldtitel gegund", aldus Ruud Vormer in Het Nieuwsblad. "Tot ik zag hoe hij na de wedstrijd tekeerging tegen Louis van Gaal. Je moet wel respect blijven hebben."

"Omdat Louis vooraf had gezegd dat Messi in 2014 geen bal had geraakt tegen Nederland? Kom op, die man is ziek. Toon toch een beetje eerbied. Ik vond dat even jammer als klein van Messi. Daarom gun ik het nu die Kroaten om de finale te halen, niet Argentinië.”

"Hij gedroeg zich als een misselijkmakend mannetje", zei de Nederlandse analist Hans Kraay Jr. bij Renze er nog over.